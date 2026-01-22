Spagna treno finisce contro una gru | tre passeggeri feriti Quarto incidente in quattro giorni

Un treno delle Cercanías Renfe ha tamponato una gru nel comune di Cartagena, in Spagna, causando lievi ferite a tre passeggeri. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni nella regione. L’incidente è stato gestito dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’impatto.

Un treno passeggeri di Cercanías Renfe a scartamento metrico è entrato in collisione con una gru nel territorio comunale di Cartagena, come riferito dal Centro di Coordinamento delle Emergenze della Regione di Murcia. L'incidente a Cartagena L’incidente si è verificato nella diputazione di Alumbres e, secondo le prime ricostruzioni, ha provocato tre feriti lievi. A causare l’impatto sarebbe stata la braccio della gru, impegnata in lavori nell’area, che ha colpito uno dei vagoni del convoglio. A bordo del treno si trovavano quindici persone al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cartagena e il personale sanitario, che stanno prestando assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

