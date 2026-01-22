Un treno delle Cercanías Renfe ha tamponato una gru nel comune di Cartagena, in Spagna, causando lievi ferite a tre passeggeri. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni nella regione. L’incidente è stato gestito dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’impatto.

Un treno passeggeri di Cercanías Renfe a scartamento metrico è entrato in collisione con una gru nel territorio comunale di Cartagena, come riferito dal Centro di Coordinamento delle Emergenze della Regione di Murcia. L'incidente a Cartagena L’incidente si è verificato nella diputazione di Alumbres e, secondo le prime ricostruzioni, ha provocato tre feriti lievi. A causare l’impatto sarebbe stata la braccio della gru, impegnata in lavori nell’area, che ha colpito uno dei vagoni del convoglio. A bordo del treno si trovavano quindici persone al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cartagena e il personale sanitario, che stanno prestando assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spagna, treno finisce contro una gru: tre passeggeri feriti. Quarto incidente in quattro giorni

Scontro tra un treno e una gru in Spagna, ci sono feriti: è il terzo incidente ferroviario in pochi giorniNella regione di Murcia, Spagna, si è verificato un incidente tra un treno regionale Feve e una gru sulla linea Cartagena-Los Nietos.

Gru crolla su un treno con 195 passeggeri: decine di morti e feriti in ThailandiaUn incidente ferroviario si è verificato nella provincia di Nakhon Ratchasima, in Thailandia, coinvolgendo un treno con circa 195 passeggeri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Spagna, treno finisce contro una gru: tre passeggeri feriti. Quarto incidente in quattro giorni; Incidente ferroviario in Spagna, il messaggio della sindaca di Pioltello, Cosciotti: Sicurezza è un diritto; Spagna, dopo gli incidenti ai treni Sánchez finisce nel mirino: proclamati tre giorni di sciopero.

Spagna, treno finisce contro una gru: tre passeggeri feriti. Quarto incidente in quattro giorniUn treno passeggeri di Cercanías Renfe a scartamento metrico è entrato in collisione con una gru nel territorio comunale di Cartagena, come riferito dal Centro di Coordinamento ... ilmattino.it

Spagna, un altro incidente ferroviario. Deragliato un treno: un morto e una ventina di feritiA soli due giorni dalla gravissima tragedia ferroviaria in Andalusia, morto il macchinista. Il sindacato convoca lo sciopero generale ... msn.com

In Spagna deraglia un altro treno, morto il macchinista. Intanto sale a 42 il bilancio delle vittime del disastro ferroviario in Andalusia. - facebook.com facebook

In Spagna deraglia un altro treno, morto il macchinista. Intanto sale a 42 il bilancio delle vittime del disastro ferroviario in Andalusia x.com