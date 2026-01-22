Durante la 46ª edizione di Fitur, la principale fiera internazionale del turismo a Madrid, il re Felipe VI e la regina Letizia hanno visitato lo stand italiano presso il polo fieristico Ifema. Un momento di confronto e collaborazione tra le due nazioni nel settore turistico, che riflette l’importanza delle relazioni culturali e commerciali tra Italia e Spagna.

I reali di Spagna hanno visitato lo stand italiano alla 46esima edizione della fiera internazionale del turismo Fitur, al polo fieristico Ifema di Madrid. Felipe VI e Letizia sono stati accolti da Gianluca Caramanna, deputato di FdI e consigliere della ministra del Turismo Daniela Santanchè, dall’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e dalla presidente di Enit, l’ente nazionale italiano per il turismo, Alessandra Priante. La delegazione italiana ha fatto le condoglianze ai reali per il tragico incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in provincia di Cordova, in cui hanno perso la vita almeno 43 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, Re Felipe VI e la regina Letizia allo stand italiano alla fiera del turismo Fitur

Vietri sul Mare alla FITUR 2026, la fiera del turismo di MadridVietri sul Mare parteciperà anche quest'anno a FITUR 2026, la principale fiera internazionale del turismo che si terrà a Madrid dal 21 al 25 gennaio.

Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di SpagnaLa principessa Irene di Grecia, sorella della regina Sofia di Spagna e zia di Felipe e Letizia, è deceduta all'età di 83 anni.

