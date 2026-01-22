Spagna | Il mattatoio di Mercatale non è stato messo in vendita

Il mattatoio di Mercatale non è stato messo in vendita, come confermato dal sindaco di Frontino, Andrea Spagna. L’amministrazione sta valutando interventi a livello territoriale per migliorare il servizio offerto dalla struttura, senza tuttavia considerare la cessione o la vendita. Questa decisione riflette l’impegno a garantire un servizio efficiente e sostenibile per la comunità locale.

"Il mattatoio di Mercatale non è in vendita, anzi abbiamo avviato dei ragionamenti su scala territoriale per migliorare il servizio": parole di Andrea Spagna, sindaco di Frontino e presidente dell’ Unione Montana Montefeltro, proprietaria della struttura. Quella dei mattatoi è una questione quanto mai accesa di cui si parla da qualche tempo: nel territorio provinciale ne rimangono attivi due, uno a Mercatale di Sassocorvaro e uno a Urbania. Dopo la chiusura del mattatoio di Schieppe la questione riguarda tutti gli allevatori, alcuni dei quali si rivolgono ormai fuori regione, fino ad arrivare a Faenza e la problematica è molto sentita dalle aziende zootecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

