Spaccata alla pasticceria Damiani | Bottino scarso ma tanti danni
Nella scorsa settimana, a Vignola, si è verificato un furto con spaccata presso la pasticceria
Altro furto con spaccata a Vignola. A rimanere vittima, questa volta (alla fine della scorsa settimana era successo alla libreria La Quercia dell’Elfo), è stata la pasticceria "059 Damiani Pasticceria e Caffetteria", locale molto frequentato e apprezzato da tanti vignolesi in viale Mazzini. A raccontare come si sono svolti i fatti è lo stesso titolare, Roberto Damiani, che spiega: "E’ successo nella notte tra lunedì e martedì. Con un basamento di cemento, che non abbiamo idea da dove sia stato preso visto che qua intorno non ce ne sono, qualcuno ha sfondato la nostra vetrina ed è entrato nel locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
