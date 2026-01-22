Sorrentino e Servillo a Napoli | Felici che ci siano tanti ragazzi per La Grazia | VIDEO

Paolo Sorrentino e Toni Servillo a Napoli hanno espresso soddisfazione per l’interesse dei giovani verso il film La Grazia. L’evento cinematografico ha attirato numerosi spettatori, dimostrando l’importanza di iniziative culturali che coinvolgono diverse generazioni. Questa partecipazione testimonia l’interesse crescente per il cinema italiano contemporaneo e il ruolo delle sale come punto di incontro e confronto.

Paolo Sorrentino con La Grazia conferma essere l’evento cinematografico che affolla le sale cinematografiche. In questi primi giorni di programmazione già è sui 3.274.095 di euro essendo al secondo posto subito dopo Buen Cammino di Checco Zalone.Durante la promozione del film, Sorrentino ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film “La grazia”Al The Space Cinema Napoli, prima della proiezione di “La grazia,” si svolgerà un evento speciale con la presenza di Paolo Sorrentino e Toni Servillo.

Leggi anche: Nei cinema dal 15 gennaio "La Grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il video di Amica.it

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

UNA PUNTATA DA OSCAR! PAOLO SORRENTINO passa dal BSMT!

Argomenti discussi: ‘La Grazia’, tra Torino e Roma, potere e interiorità nel film di Sorrentino; Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film La grazia; La Grazia, il film di Sorrentino sul potere che dubita. La Recensione; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Sorrentino e Servillo di nuovo insieme con La grazia.

La Grazia, per Sorrentino e Servillo applausi in quattro cinema. Che bello l’abbraccio di NapoliSold out al Metropolitan, CasaCinema, Modernissimo, The Space. Regista e attori hanno risposto alle domande dei fan ... napoli.repubblica.it

Da L'uomo in più a La Grazia, i personaggi che Toni Servillo ha interpretato per Paolo Sorrentino fra grottesco e malinconiaLa Grazia, da poco approdato nelle sale cinematografiche, segna la settima collaborazione fra Paolo Sorrentino e Toni Servillo. Per il regista de La Grande Bellezza l'attore ha interpretato personaggi ... comingsoon.it

Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Orlando Cinque hanno salutato questa sera al cinema The Space di Napoli prima della proiezione nuovo film “La Grazia”. La pellicola, che ha raggiunto oltre due milioni e mezzo di incasso in una settimana é stata accolta col f - facebook.com facebook

"La Grazia", Sorrentino e Servillo incontrano il pubblico Nel film su un immaginario Presidente della Repubblica, l'ovazione del pubblico della Scala e la musica di Guè x.com