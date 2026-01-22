Solidarietà dopo il ciclone l' Acr Messina devolve parte dell' incasso della gara con l' Acireale

L’Acr Messina ha annunciato che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto per la partita contro l’Acireale, prevista per domenica, alle aziende e alle famiglie colpite dalle recenti mareggiate nella zona messinese. Questa iniziativa mira a sostenere la comunità locale in un momento di difficoltà, dimostrando solidarietà e vicinanza alle persone e alle imprese colpite dagli eventi atmosferici.

ll presidente del club giallorosso Justin Davis dichiara: "Il cuore si spezza nel vedere quelle immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia atmosferica" Lodevole iniziativa dell’Acr Messina, che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto per la partita di domenica contro l’Acireale alle aziende e alle famiglie colpite nella zona messinese dalle mareggiate degli ultimi giorni. Il presidente del club giallorosso Justin Davis dichiara: “Il cuore si spezza nel vedere quelle immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia di questo ciclone. È straziante assistere impotenti alla sofferenza di questa terra meravigliosa e della sua gente, colpite senza pietà da una forza contro cui è impossibile difendersi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Messina devolve 2 euro di ogni biglietto venduto per i danni del cicloneL'Acr Messina ha annunciato che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto in occasione della partita di domenica contro l'Acireale, a favore delle aziende e delle famiglie colpite dalle recenti mareggiate nella zona messinese.

