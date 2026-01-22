Sohm Bologna ufficiale il trasferimento del centrocampista | il comunicato del club

Il Bologna ha ufficializzato il trasferimento di Simon Sohm, rafforzando il reparto di centrocampo. L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’accordo con l’affare Fabbian. Con questa modifica, i rossoblù puntano a consolidare la rosa e migliorare le prestazioni stagionali. Il club ha comunicato ufficialmente l’acquisto, sottolineando l’importanza di questa operazione per il progetto sportivo.

