Sogno Lookman | perché l’affare è quasi impossibile

Il trasferimento di Lookman al Napoli rappresenta un'ipotesi molto discussa tra i tifosi, ma al momento appare difficile da concretizzare. Le trattative e le condizioni di mercato rendono l'affare complesso, mantenendo vivo il sogno senza garantirne la realizzazione. In questo articolo analizziamo le ragioni che rendono improbabile l’arrivo dell’attaccante, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione.

È un’idea che accende la fantasia dei tifosi del Napoli, ma che oggi resta più un sogno che una trattativa concreta. Il nome di Ademola Lookman continua a circolare nell’ambiente azzurro come possibile rinforzo ideale sulla fascia sinistra, ma i margini di manovra sono estremamente ridotti. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale ha spiegato perché l’operazione sia complicata, soprattutto a gennaio.“Che Lookman sia un pallino del Napoli, uno dei giocatori ideali da inserire come esterno sinistro, è chiaro: conosce il nostro campionato, è un giocatore di altissimo livello, ha già fatto la differenza anche a livello europeo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

