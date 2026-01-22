Software spia la denuncia di Report e il ruolo di Bonafede | Non mi dissero dell’installazione del programma – Video

Recentemente, è emerso il caso di un software gestionale installato su dispositivi di magistrati italiani, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione della sicurezza informatica. Report ha denunciato la situazione, evidenziando anche il ruolo di figure politiche coinvolte, tra cui Bonafede, che ha dichiarato di non essere stato informato dell’installazione. La vicenda sottolinea l’importanza di un’adeguata comunicazione e di controlli rigorosi in ambito istituzionale.

L’installazione di un software gestionale che consente, almeno potenzialmente, di accedere a tutti i pc dei magistrati italiani continua ad agitare la politica. Dopo la pubblicazione delle prime anticipazioni su questa inchiesta da parte di Sigfrido Ranucci e del programma di Rai3 Report, oggi, sulle pagine social della trasmissione appare un’intervista all’ex ministro Alfonso Bonafede. Secondo quanto ricostruito da Report infatti, il programma Ecm per la gestione da remoto dei computer, che consente agli amministratori di entrare nelle singole postazioni senza autorizzazione dell’utente e con la possibilità di eliminare le tracce, è stato installato nel 2019, quindi all’epoca del primo governo giallo-verde, guidato da Giuseppe Conte e con Bonafede come guardasigilli.🔗 Leggi su Open.online "Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news"Recenti indagini segnalano l'installazione di un software di sorveglianza su circa 40. «Software spia nei pc dei magistrati», l’ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Software-spia nei pc di 40mila magistrati. La denuncia di Report a Nordio e la replica: Pattumiera di fake news; Software spia nei pc dei magistrati, l'ultima denuncia di Report: Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema; Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il ministero fu avvertito, Chigi…; Software nei pc dei tribunali per spiare le toghe, denuncia di Report. Nordio: Accuse surreali. Software-spia nei pc di 40mila magistrati. La denuncia di Report a Nordio e la replica: Pattumiera di fake newsSul caso sollevato dal programma di Rai 3 insorgono le opposizioni: Governo di spioni, Meloni venga in aula a spiegare. Il ministro: Da Ranucci accuse surreali per orientare maldestramente l’opinio ... today.it Giustizia, l’ombra di un software spia sui computer dei magistrati: l’inchiesta di ReportSecondo quanto ha denunciato la trasmissione di Raitre, che andrà in onda domenica prossima, c'è un programma installato sui pc di magistrati e impiegati del settore, compresi i dipendenti non togati, ... gazzettadelsud.it Report rivela software spia nei computer delle toghe. Nordio attacca Ranucci ma conferma che è vero x.com "Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news" facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.