Soccorsi in montagna a pagamento il Pd | Provvedimento pericoloso che monetizza i diritti

Il Partito Democratico di Chieti critica il nuovo provvedimento di giunta regionale che introduce il pagamento per i soccorsi in montagna. Secondo il PD, questa misura rappresenta un passo rischioso, poiché trasforma un diritto in una tariffa, rischiando di penalizzare chi si trova in situazioni di emergenza. La discussione riguarda l’equilibrio tra sostenibilità dei servizi e tutela dei cittadini in condizioni di rischio.
Il Partito Democratico di Chieti solleva una voce fuori dal coro contro il recente provvedimento di giunta regionale n.13 del 19012025, che introduce il pagamento per gli interventi di soccorso alpino aggravandolo in caso di imprudenza. “Una scelta inopportuna e pericolosa - la definisce il Pd.🔗 Leggi su Chietitoday.it
