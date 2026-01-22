Della Rovere, classe 2007, è un talento italiano che ha esordito con successo in Baviera, attirando l’attenzione dei club tedeschi. Alto 1.87, svolge il ruolo di trequartista, ispirandosi a modelli come Dybala e Musiala. Nonostante le esitazioni delle grandi italiane, in particolare la Juventus, il suo trasferimento in Germania solleva interrogativi sulle opportunità e sui rischi di perdere un potenziale talento nazionale.

Classe 2007, trequartista alto 1.87, gioca alla Dybala ma studia Musiala, i tedeschi l'hanno preso dalla Cremonese dopo i tentennamenti delle big italiane, Juve in testa. Kompany l'ha fatto esordire in amichevole col Salisburgo e lo fa allenare con la prima squadra. "In Germania è maturato, e poi lì coi giovani non hanno paura", dice il padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snobbato in Italia, nel Bayern esordisce coi grandi: cosa rischiamo di perderci con Della Rovere

Della Rovere debutta col Bayern: le big di Serie A si sono pentite | CM.ITDella Rovere debutta con il Bayern Monaco, segnando un passo importante nella sua carriera.

