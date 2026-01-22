Slittino italiani protagonisti nella Nations Cup di Oberhof a suon di grandi prestazioni
Durante la seconda tappa della Nations Cup di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di slittino 2026, gli atleti italiani hanno mostrato ottime prestazioni, conquistando posizioni di rilievo in tutte le categorie. La prova tedesca si conferma un momento importante per il movimento nazionale, che si prepara a ulteriori sfide internazionali con fiducia e determinazione.
Avanzano tutti gli italiani dalla Nations Cup della seconda tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2026. Sul budello tedesco i nostri portacolori hanno impressionato, mettendo a segno prestazioni di altissimo livello. Il miglior viatico per il fine settimana in arrivo. Nella prova di singolo maschile il miglior tempo è del nostro Dominik Fischnaller con il tempo di 42.772 con 9 millesimi di vantaggio sull’atleta indipendente Matvel Perestoronin, quindi terzo Leon Felderer a 95. Quarta posizione per lo slovacco Jozef Ninis a 105, quinta per lo statunitense Matthew Greiner a 134. 🔗 Leggi su Oasport.it
