Simone Deromedis prosegue con difficoltà sulla pista di Veysonnaz, in Svizzera, durante la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Nonostante un tempo elevato, l’atleta italiano si è qualificato per la gara-2, mantenendo vivo l’obiettivo di migliorare la performance nelle prossime frazioni di gara.

Continuano le difficoltà di Simone Deromedis sul tracciato di Veysonnaz, località elvetica teatro in questi giorni della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Dopo la clamorosa eliminazione nella qualifica di ieri, l’azzurro non ha brillato neanche in quella odierna, passando il taglio con qualche patema di troppo. Nello specifico il trentino ha accumulato un ritardo di praticamente un secondo e mezzo (1:49) rispetto all’avversario più veloce, il canadese Reece Howden, leader in 53:75, accontentandosi della ventiseiesima piazza. Buona inoltre la prova del padrone di casa Alex Fiva, al secondo posto con +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skicross: Deromedis ancora in difficoltà a Veysonnaz. L’azzurro si qualifica per gara-2 con un tempo alto

Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole GalliSimone Deromedis subisce un’eliminazione precoce nelle qualificazioni di skicross a Veysonnaz, in Svizzera, durante le tappe della Coppa del Mondo 2025-2026.

Skicross, Deromedis avanza con tempo alto a San Candido. Zuech stupisce in Coppa del MondoA San Candido, Simone Deromedis si distingue nel mondo dello skicross, dimostrando un ottimo tempo e consolidando la sua posizione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Simone Deromedis è uno degli uomini da battere nello skicross: Alle Olimpiadi obiettivo medaglia • Sci acrobatico; Skicross, azzurri in allenamento a Passo S. Pellegrino in attesa delle Olimpiadi; Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole Galli; Mazzata sui sogni di coppa per Deromedis: l'ex iridato fuori da gara-1 a Veysonnaz. Galli gran 2^ alle spalle di Naeslund.

Skicross: Deromedis ancora in difficoltà a Veysonnaz. L’azzurro si qualifica per gara-2 con un tempo altoContinuano le difficoltà di Simone Deromedis sul tracciato di Veysonnaz, località elvetica teatro in questi giorni della tappa valida per la Coppa del ... oasport.it

Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole GalliComincia malissimo il cammino di Simone Deromedis in quel di Veysonnaz, località della Svizzera che ospita in questi giorni la sesta e la settima tappa ... oasport.it

Simone Deromedis. Ogryzek · AURA. Throwback to a heater run in Veysonnaz One week to go and we’re back racing. Right there #Skicross #Veysonnaz #WorldCup #RaceWeek #BackOnTrack - facebook.com facebook