Sistemi di allerta e il bike bus | cosa si apre per il futuro della ciclovia Cottur e quali sono le proposte

Oggi, 22 gennaio, in IV commissione si è svolta la discussione sulle proposte bipartisan riguardanti i sistemi di allerta e il bike bus, temi centrali per il futuro della ciclovia Cottur. L'incontro ha aperto nuove possibilità di sviluppo e miglioramento della rete ciclabile, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e accessibilità. Le proposte presentate segnano un passo importante verso un progetto più integrato e sostenibile per il territorio.

Tra le tante cose si è parlato di mobilità urbana, illuminazione, accessi alla ciclabile, cartelli informativi e, forse prossimamente, il bike bus. L'audizione in IV commissione stamattina, 22 gennaio Si accumulano le proposte (bipartisan) con l'ultima discussione, oggi, 22 gennaio, in IV commissione sulla ciclabile Cottur. L'opera, che si sviluppa per circa 12 chilometri collegando il centro abitato di Trieste con il confine sloveno, è costata oltre 325mila euro di interventi straordinari tra il 2022 e il ‘25. La manutenzione ordinaria, invece, ne vale circa 92mila all'anno.🔗 Leggi su Triesteprima.it

