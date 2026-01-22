Le partite di Jannik Sinner agli Australian Open potrebbero disputarsi di notte, come già avvenuto in due occasioni recenti. Tuttavia, resta da capire se questa modalità continuerà o se si alternerà con altri orari, come quelli riservati a Djokovic. La programmazione delle gare sarà determinata dai responsabili del torneo, offrendo un quadro variabile per gli appassionati e gli spettatori.

Signore e signori, pronti a sincronizzare le sveglie? Sì, perché dopo due sessioni serali consecutive agli Australian Open per Jannik Sinner, lo scenario potrebbe cambiare. Il riferimento è alla programmazione che vede protagonista il numero 2 del mondo, il quale, allo stato attuale, ha disputato i suoi primi due match a Melbourne non prima delle 19:00 locali (le 9:00 del mattino in Italia). In vista del terzo turno del Major australiano contro l’americano Eliot Spizzirri, le carte potrebbero però essere rimescolate. Non è infatti da escludere che l’altoatesino venga inserito nella sessione diurna australiana, una scelta che si tradurrebbe in un match in piena notte per il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Spizzirri si giocherà di notte agli Australian Open? Ipotesi concreta e l’alternanza con Djokovic

Joao Fonseca subito eliminato da Spizzirri! Sinner interessatoJoão Fonseca si ferma al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitto dall'americano Eliot Spizzirri.

Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian OpenJannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell'anno, dopo aver partecipato a eventi come l'esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam.

