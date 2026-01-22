Sinner-Spizzirri Jannik punta alla vittoria numero 17 di fila a Melbourne | il pronostico

Jannik Sinner si appresta a sfidare il tennista americano Spizzirri nel terzo turno a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare la sua diciassettesima vittoria consecutiva in Australia. Dopo aver superato Duckworth al secondo turno, l'azzurro continua a mostrarsi in forma e determinato a proseguire il cammino nel torneo. Di seguito, analizziamo le possibilità e le caratteristiche delle due squadre in campo.

Dopo aver superato il secondo turno contro Duckworth, idolo di casa, l'azzurro si prepara ad affrontare l'americano che ha battuto Fonseca Jannik inarrestabile a Melbourne, dove ha centrato la sedicesima vittoria consecutiva: ricordiamo, infatti, che l'azzurro ha conquistato il titolo nel 2024 e nel 2025. Al terzo turno l'azzurro è atteso da una delle rivelazioni del torneo: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Spizzirri in programma sabato 24 gennaio alle ore 1,00. Jannik non ha avuto alcun problema contro l'idolo di casa, Duckworth, battuto in tre set senza un attimo di sbandamento: 6-1 6-4 6-2 il risultato finale di un match che non ha avuto storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

