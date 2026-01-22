Sinner-Spizzirri Jannik punta alla vittoria numero 17 a Melbourne | il pronostico

Jannik Sinner si appresta a giocare contro Michael Spizzirri a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare la sua diciassettesima vittoria in questo torneo. Dopo aver superato il secondo turno contro l'australiano Duckworth, Sinner affronta ora l'americano Spizzirri, che ha eliminato Fonseca. La sfida rappresenta un passo importante nella sua corsa verso un risultato di rilievo in questa edizione degli Australian Open.

Dopo aver superato il secondo turno contro Duckworth, idolo di casa, l'azzurro si prepara ad affrontare l'americano che ha battuto Fonseca Jannik inarrestabile a Melbourne, dove ha centrato la sedicesima vittoria consecutiva: ricordiamo, infatti, che l'azzurro ha conquistato il titolo nel 2024 e nel 2025. Al terzo turno l'azzurro è atteso da una delle rivelazioni del torneo: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Spizzirri in programma sabato 24 gennaio alle ore 1,00. Jannik non ha avuto alcun problema contro l'idolo di casa, Duckworth, battuto in tre set senza un attimo di sbandamento: 6-1 6-4 6-2 il risultato finale di un match che non ha avuto storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner-Spizzirri, Jannik punta alla vittoria numero 17 di fila a Melbourne: il pronosticoJannik Sinner si appresta a sfidare il tennista americano Spizzirri nel terzo turno a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare la sua diciassettesima vittoria consecutiva in Australia.

