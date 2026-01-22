Sinner-Duckworth in diretta | primo set dominato da Jannik

Al secondo turno degli Australian Open, Jannik Sinner affronta James Duckworth, numero 88 del mondo, entrato nel torneo grazie a una wild-card. Il primo set è stato dominato da Sinner, che ha mostrato solidità e precisione in campo. L’incontro prosegue con l’obiettivo di consolidare il ritmo e avanzare nella competizione, mantenendo alta la concentrazione.

Al secondo turno degli Australian Open, Jannik Sinner affronta l'australiano James Duckworth, numero 88 del mondo, entrato in tabellone grazie a una wild-card. Duckworth ha superato al primo turno il lucky loser croato Dino Prizmic in cinque set. 10.05 Secondo set, Sinner sotto Sinner in pressione alla risposta vola 0-40. Duckworth annulla le tre palle break con un ace, una prima di servizio profonda e un rovescio vincente. Alla fine riesce a tenere il servizio mettendo a segno un altro ace. 09.45 Sinner si prende il primo set Sinner solidissimo al servizio: 7 ace, 70% di prime, 86% di punti vinti con la prima e un totale di solo 4 punti concessi nei turni di battuta.

