L'incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth si presenta come una sfida di rilievo nel circuito Major, con entrambe le parti determinate a offrire il massimo. La partita, inserita nel contesto della colazione Slam, rappresenta un momento importante per il torneo e per gli appassionati di tennis. Indipendentemente dall’esito, sarà un match da seguire con attenzione, testimonianza di un livello competitivo elevato e di una tradizione prestigiosa.

Comunque vada sarà da Slam. C’è un’eredità Major che scorre come un fiume nel mezzo della sfida fra Jannik Sinner e James Duckworth. Non solo quella del campione altoatesino, a caccia del tris a Melbourne, ma anche dell’australiano numero 88 Atp. Perché qualche cromosoma in comune ce l’ha con nonna Beryl Penrose, scomparsa nel 2021, quattro volte campionessa Slam (fra singolare e doppi) negli anni ’50 proprio sui campi di Melbourne. Nonostante questo le premesse sono quelle di una passeggiata di salute per Sinner (si parte alle 9 con dirette su Eurosport, Dazn, TimVision, Prime Video, Discovery+ e HBO). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner-Duckworth, colazione Slam

