Sinner batte Duckworth e dopo la partita si rivolge al pubblico australiano | Siete stati molto onesti
Dopo la vittoria contro James Duckworth, Jannik Sinner si mostra soddisfatto del suo rendimento. Al termine del match, rivolge un saluto al pubblico australiano con parole di apprezzamento: “Siete stati molto onesti”. Un commento che riflette la sportività e il rispetto reciproco, elementi fondamentali nel mondo del tennis. Questa breve dichiarazione sottolinea l’importanza di un confronto leale e autentico tra atleti e tifosi.
Jannik Sinner soddisfatto di quanto fatto nel match vinto contro James Duckworth. Ma appena inizia l'intervista si rivolge al pubblico: "Siete stati molto onesti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner-Duckworth diretta: quando giocano (e dove vedere in tv) il secondo turno degli Australian Open. Il vincente affronterà SpizzirriArchiviata la vittoria d'esordio contro il francese Gaston, Sinner torna in campo nel secondo turno degli Australian Open. Rivale di Jannik il padrone di casa Duckworth. leggo.it
Sinner-Duckworth 6-1, 0-1Archiviata la vittoria d'esordio contro il francese Gaston, Sinner torna in campo nel secondo turno degli Australian Open. Rivale di Jannik il padrone di casa Duckworth. ilgazzettino.it
SINNER AL SECONDO TURNO! Jannik batte Gaston, al quale auguriamo una presta guarigione, col punteggio di 6-2/6-1 e ritiro e avanza al secondo turno degli Australian Open. Per il campione delle ultime due edizioni ci sarà il vincente della sfi facebook
#AustralianOpen - non solo #Sinner: la favola di #maestrelli che batte #Atamane - Chi è il 'piccolo Medvedev' che vive una favola all'Happy Slam x.com
