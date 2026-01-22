Sinner batte Duckworth e dopo la partita si rivolge al pubblico australiano | Siete stati molto onesti

Dopo la vittoria contro James Duckworth, Jannik Sinner si mostra soddisfatto del suo rendimento. Al termine del match, rivolge un saluto al pubblico australiano con parole di apprezzamento: “Siete stati molto onesti”. Un commento che riflette la sportività e il rispetto reciproco, elementi fondamentali nel mondo del tennis. Questa breve dichiarazione sottolinea l’importanza di un confronto leale e autentico tra atleti e tifosi.

