La sinistra si riunisce in piazza per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti, condannato a cinque ergastoli. Accusato di essere il mandante delle attività della Brigata dei Martiri di al-Aqsa, Barghouti rappresenta una figura centrale nel contesto del conflitto israelo-palestinese. La sua detenzione continua a suscitare discussioni e mobilitazioni, evidenziando le complesse dinamiche politiche e giudiziarie della regione.

I leader di PD, M5S e AVS hanno incontrato Fadwa Barghouti, chiedendo la liberazione del marito, il terrorista Marwan Barghouti Per questo è arrivato il fermo intervento dell’ambasciata israeliana: “Si tratta di una richiesta vergognosa che condanniamo duramente. Dopo aver dedicato 5 minuti al massacro di migliaia di civili in Iran, i leader della sinistra sono tornati alla loro unica ossessione: Israele”. Poi l’accusa anche sul rapporto tra Mohammad Hannoun ed esponenti dell’opposizione: “Dopo aver accolto un soggetto accusato dalla magistratura italiana di finanziare Hamas, ora chiedono la liberazione di Marwan Barghouti, un terrorista con le mani sporche di sangue, condannato a 5 ergastoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sinistra in piazza per liberare Barghouti. Su di lui pendono 5 ergastoli

