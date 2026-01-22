Sindaco Scandurra | Ci attende la fase più difficile della ricostruzione la affronteremo con l' aiuto di tutti

Il sindaco Scandurra ha annunciato che la fase più complessa della ricostruzione è davanti a noi, e sarà necessario l’impegno di tutta la comunità. Questa mattina alle 9, la Giunta regionale si riunirà per discutere le conseguenze del ciclone Harry, che ha colpito duramente tutta la Sicilia. Un momento di confronto e pianificazione per affrontare insieme le sfide future.

“Questa mattina, intorno alle ore 9, è prevista la riunione della Giunta regionale per deliberare in merito a quanto accaduto in tutta la Sicilia, duramente colpita dal ciclone Harry. Per questo motivo è stata richiesta una stima sommaria dei danni”, dichiara il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra che, in questi giorni, ha seguito senza sosta la situazione nel suo territorio. "Nella giornata di ieri siamo stati impegnati senza sosta nel ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza su tutto il territorio - aggiunge - Desidero quindi ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno lavorato con grande dedizione: i dipendenti comunali, i nostri operai, gli ingegneri, gli architetti e i geometri che hanno operato su tutto il territorio, l’assessore alla Protezione Civile e gli altri componenti della giunta comunale, i consiglieri comunali, i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana, l’ENEL, i responsabili e gli operai dell’Agesp, nonché tutte le ditte impegnate nella rimozione dei rifiuti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

