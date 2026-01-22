Sindacati | La zona industriale paga il prezzo più alto per il maltempo

I danni causati dal ciclone Harry nella zona industriale di Catania evidenziano ancora una volta le vulnerabilità di questa area. Le forti piogge hanno provocato allagamenti e danni significativi, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare la resilienza del territorio. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per ridurre i rischi futuri e tutelare le attività economiche e la sicurezza dei lavoratori.

"I gravi danni provocati dal ciclone Harry sul territorio catanese ripropongono, con drammatica puntualità, una verità che non può più essere ignorata: ancora una volta a pagare le conseguenze tra le più pesanti è l'area della zona industriale, oggi completamente allagata". Lo affermano, in una.

