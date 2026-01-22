signorini querela google non rimuovono i video mentre corona guadagna e diffama

Alfonso Signorini ha presentato una querela contro Google Italy e Google Ireland, contestando la mancata rimozione di alcuni video che, secondo lui, diffamerebbero la sua immagine. Attraverso i suoi avvocati, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, il conduttore televisivo ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria reputazione, evidenziando come i contenuti diffamatori continuino a circolare senza essere rimossi dai giganti del web.

Alfonso Signorini ha deciso di passare alle vie legali contro i giganti del web. Tramite i suoi avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, il conduttore televisivo ha sporto denuncia nei confronti dei legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland per concorso in diffamazione aggravata e continuata. L’accusa è pesante: nonostante le ripetute richieste documentate, la piattaforma YouTube (che è di proprietà di Google) non avrebbe rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita da Fabrizio Corona, aggravando giorno dopo giorno le conseguenze del reato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Signorini querela Google e Fabrizio Corona viene cacciato dall’aula durante l’udienza urgenteOggi si è tenuta un'udienza urgente per bloccare la trasmissione di Falsissimo sul caso Signorini.

