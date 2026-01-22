Signorini querela Google e Fabrizio Corona viene cacciato dall’aula durante l’udienza urgente

Oggi si è tenuta un'udienza urgente per bloccare la trasmissione di Falsissimo sul caso Signorini. Durante la riunione, Fabrizio Corona è stato allontanato dall'aula dopo aver mostrato un sorriso beffardo in risposta alle dichiarazioni dell'avvocato della controparte. Contestualmente, Signorini ha intentato una querela contro Google. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e procedimenti legali in corso.

Oggi si è svolta l’udienza sul caso Signorini, si tratta di una convocazione urgente voluta dai legali del conduttore in occasione dell’uscita imminente di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio. I legali hanno chiesto il blocco della puntata perché hanno paura che la condivisione possa creare ulteriori problemi al conduttore. Ma sembrerebbe che il giudice abbia stabilito che non si può agire preventivamente. Così i legali del conduttore hanno presentato una querela contro Google che, nonostante le numerose segnalazioni, non ha rimosso i contenuti di Falsissimo. Fuori dall’aula del Tribunale di Milano, a sorpresa, poco dopo è uscito Fabrizio Corona, che ha rivelato di essere stato cacciato dalla giudice poiché ha sorriso durante l’ascolto delle varie testimonianze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Caso Signorini, udienza urgente: Fabrizio Corona cacciato dall’aulaOggi si è svolta un'udienza urgente riguardante il caso Signorini, finalizzata a bloccare la trasmissione di Falsissimo.

ALFONSO SIGNORINI INTERROGATO DALLA PROCURA su FABRIZIO CORONA | JematriaDue

