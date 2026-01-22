Siena Conti | Tanta voglia di rivalsa I play-off sono un obiettivo possibile

Andrea Conti, giocatore del Siena, esprime la determinazione della squadra nel raggiungimento dei play-off, considerati un obiettivo realistico. Con un passato ancora aperto con lo Scandicci, Conti ricorda la traversa colpita all’andata, simbolo di una voglia di rivalsa. La stagione rappresenta un’importante occasione per consolidare il cammino del Siena e affrontare con concentrazione le prossime sfide.

Ha un conto aperto con lo Scandicci, Andrea Conti (nella foto): all’andata ha centrato la sua prima traversa. Domenica scorsa, a Poggibonsi, la seconda. Se quella la palla fosse entrata la partita avrebbe di certo avuto un destino diverso, la Robur oggi è invece a leccarsi le ferite. "Una gara difficile da raccontare – commenta il difensore –. Abbiamo disputato un gran primo tempo a livello di gioco: l’abbiamo interpretata bene, ogni volta che il Poggibonsi trovava una pressione su di noi, noi trovavamo l’uomo libero. Abbiamo avuto il dominio del territorio e della palla: gli avversari non sono esistiti, l’unica occasione nitida quella di Masini, figlia, tra l’altro, di un errore individuale in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

