Sicurezza nasce il Coordinamento contro le Zone Rosse | Il disagio viene spostato non risolto

A Parma è stato istituito il Coordinamento contro le Zone Rosse, in seguito all’ordinanza del Prefetto che ha limitato alcune aree della città, come il Parco Ducale e l’area vicino alla stazione. Questa iniziativa mira a affrontare le criticità, ma solleva anche interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate, evidenziando come spesso il disagio venga spostato piuttosto che risolto.

"In città esistono problemi reali: disagio sociale, povertà, consumo di sostanze, conflitti nello spazio pubblico. Negarlo sarebbe sbagliato. Ma queste ordinanze finiscono per colpire i soggetti in modo selettivo e discrezionale, in base al colore della pelle" A Parma nasce il Coordinamento contro le zone rosse in città. Il provvedimento è stato introdotto con l'ordinanza del Prefetto di Parma, in un primo momento in alcune aree - il Parco Ducale, la zona nei pressi della stazione ferroviaria. Poi, con l'ordinanza in vigore fino al 31 gennaio 2026, le zone a rischio sono state estese a tutto il quartiere San Leonardo, piazza Ghiaia, viale Fratti, viale Mentana e piazzale della Pace.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereo

