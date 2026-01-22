Sicurezza Molteni | Con governo e Piantedosi oltre 35mila assunzioni tra le forze dell' ordine

Il Governo e il Ministro Piantedosi hanno avviato un piano di assunzioni nelle forze dell’ordine, con oltre 35.000 nuovi operatori previsti tra il 2023 e il 2025. Questa misura rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, in particolare rispetto al 2020, quando si registrò una diminuzione delle risorse dedicate al reclutamento. Un intervento volto a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza sul territorio italiano.

"Grazie al Governo, al Ministro Piantedosi e alla Lega, nel nostro Paese è aumentata la presenza delle forze dell'ordine a presidio del territorio: tra il 2023 e il 2025, le assunzioni nelle forze di polizia sono arrivate a oltre 35mila, segnando un deciso cambio di passo rispetto agli anni precedenti, in particolar modo al 2020, quando con il governo di centrosinistra si registrò un netto calo di risorse destinate ai nuovi reclutamenti. Disporre di un contingente maggiore di uomini in divisa è fondamentale per rispondere alla domanda di sicurezza che arriva dai cittadini, e questo Governo sta dimostrando con i fatti di mantenere fede agli impegni presi con gli italiani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

