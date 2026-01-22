Sicurezza il sindaco chiede certezze | Rinforzi a Rimini già da Pasqua non dopo la Notte Rosa

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha richiesto interventi immediati per rafforzare la sicurezza in città, chiedendo già da Pasqua misure concrete e non solo promesse. La questione della sicurezza pubblica torna a essere al centro del dibattito locale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai cittadini e ai visitatori, soprattutto in vista degli eventi di stagione.

