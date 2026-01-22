Sicurezza il sindaco chiede certezze | Rinforzi a Rimini già da Pasqua non dopo la Notte Rosa
Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha richiesto interventi immediati per rafforzare la sicurezza in città, chiedendo già da Pasqua misure concrete e non solo promesse. La questione della sicurezza pubblica torna a essere al centro del dibattito locale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai cittadini e ai visitatori, soprattutto in vista degli eventi di stagione.
La sicurezza torna al centro del dibattito politico riminese. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha indirizzato una lettera all’onorevole Jacopo Morrone (Lega) dopo il botta-risposta degli scorsi giorni, chiedendo un cambio di passo concreto sul fronte dell’ordine pubblico da parte del.🔗 Leggi su Riminitoday.it
