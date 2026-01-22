Sicurezza e immigrazione Fiazza Lega | Bene de Pascale sulle espulsioni

Il tema della sicurezza e delle espulsioni di soggetti coinvolti in attività illecite è al centro del dibattito politico. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Michele de Pascale, la Lega esprime apprezzamento, ma richiede coerenza nelle azioni. È importante affrontare con responsabilità e chiarezza questioni delicate come queste, garantendo un equilibrio tra tutela della sicurezza e rispetto dei principi democratici.

