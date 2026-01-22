Sicilia irriconoscibile i sindaci della Sicilia anzano la voce | chiesto piano immediato per la ricostruzione

Dopo recenti eventi, la Sicilia si presenta profondamente cambiata, con danni estesi alle isole minori e alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. I sindaci della regione chiedono un intervento immediato per la ricostruzione, sottolineando come intere comunità siano state ferite nel loro tessuto sociale e identità storica. Un’urgente richiesta di azioni concrete per fronteggiare questa difficile situazione.

"La Sicilia è irriconoscibile dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Le isole minori, il Messinese, il Catanese, il Siracusano e il Ragusano hanno subito danni gravissimi, ma a soffrire sono anche intere comunità, ferite nel loro tessuto sociale e nella loro identità storica". Così il.

