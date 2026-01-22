Si scoprono patrioti europei solo quando alla Casa Bianca c’è un presidente di destra
L’identificazione di patrioti europei emerge spesso in contesti di confronto con le politiche statunitensi, specialmente sotto amministrazioni di destra alla Casa Bianca. Mentre la stampa italiana presta grande attenzione a leader come Gavin Newsom e Emmanuel Macron, Thierry Breton richiama alla “resistenza” europea. Questi segnali indicano come le dinamiche politiche internazionali influenzino la percezione dell’identità europea e delle sue priorità.
La stampa italiana va pazza per Gavin Newsom e Emmanuel Macron, l’ex commissario Thierry Breton invoca la «resistenza». Stavano zitti, però, se ci facevamo del male per Obama o per Biden. Dopo le intemerate di Peppe Provenzano e Nicola Zingaretti, la stampa nostrana schiera il pezzo da novanta: l’intervista a giornali unificati ( Repubblica e Corriere ) al governatore dem della California, Gavin Newsom, che catechizza l’Europa contro il bullismo di Donald Trump: «È ora di reagire», incita sul quotidiano di via Solferino, «è ora di fare sul serio e smettere di essere complici». A stare «dritti e saldi», come chiede l’astro nascente della sinistra Usa, dovrebbe aiutarci Emmanuel Macron: Sandro Gozi, eurodeputato per il partito del presidente francese, invita a «seguire il suo esempio»; Repubblica racconta che «l’Eliseo guida la rivolta» contro l’imperialismo del tycoon; il Corriere gongola per la battuta sull’«occhio della tigre» di Macron, costretto a portare gli occhiali da top gun per un disturbo oculare. 🔗 Leggi su Laverita.info
>ANSA-BOX/ Si rafforza l'asse sovranista, Fico verso i PatriotiSi potrebbe rafforzare l'asse sovranista nell'Europa dell'Est: il premier slovacco Robert Fico sta negoziando direttamente con il primo ministro ungherese Viktor Orban l'ingresso del suo partito Smer, ... ansa.it
