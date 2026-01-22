L’identificazione di patrioti europei emerge spesso in contesti di confronto con le politiche statunitensi, specialmente sotto amministrazioni di destra alla Casa Bianca. Mentre la stampa italiana presta grande attenzione a leader come Gavin Newsom e Emmanuel Macron, Thierry Breton richiama alla “resistenza” europea. Questi segnali indicano come le dinamiche politiche internazionali influenzino la percezione dell’identità europea e delle sue priorità.

La stampa italiana va pazza per Gavin Newsom e Emmanuel Macron, l’ex commissario Thierry Breton invoca la «resistenza». Stavano zitti, però, se ci facevamo del male per Obama o per Biden. Dopo le intemerate di Peppe Provenzano e Nicola Zingaretti, la stampa nostrana schiera il pezzo da novanta: l’intervista a giornali unificati ( Repubblica e Corriere ) al governatore dem della California, Gavin Newsom, che catechizza l’Europa contro il bullismo di Donald Trump: «È ora di reagire», incita sul quotidiano di via Solferino, «è ora di fare sul serio e smettere di essere complici». A stare «dritti e saldi», come chiede l’astro nascente della sinistra Usa, dovrebbe aiutarci Emmanuel Macron: Sandro Gozi, eurodeputato per il partito del presidente francese, invita a «seguire il suo esempio»; Repubblica racconta che «l’Eliseo guida la rivolta» contro l’imperialismo del tycoon; il Corriere gongola per la battuta sull’«occhio della tigre» di Macron, costretto a portare gli occhiali da top gun per un disturbo oculare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si scoprono patrioti europei solo quando alla Casa Bianca c’è un presidente di destra

Leggi anche: Mamdani incontra Trump alla Casa Bianca. Il presidente: “Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni per New York”

Leggi anche: Sharaa vede Trump. Da terrorista a primo presidente siriano alla Casa Bianca. “Voglio liberarmi del passato”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

>ANSA-BOX/ Si rafforza l'asse sovranista, Fico verso i PatriotiSi potrebbe rafforzare l'asse sovranista nell'Europa dell'Est: il premier slovacco Robert Fico sta negoziando direttamente con il primo ministro ungherese Viktor Orban l'ingresso del suo partito Smer, ... ansa.it