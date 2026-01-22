Si demolisce il ponte dell’Ottocento stop ai treni nel nodo di Firenze per 24 ore

A Firenze, il ponte dell’Ottocento sarà demolito, causando la sospensione dei treni nel nodo ferroviario per 24 ore. Questa operazione influisce sulla mobilità locale e nazionale, rendendo necessario pianificare attentamente gli spostamenti durante il fine settimana. La chiusura temporanea rappresenta un intervento importante per garantire la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie della città.

FIRENZE – Firenze si prepara a un fine settimana di criticità estrema per la mobilità nazionale e cittadina. Dalle 15 di sabato (24 gennaio) alle 15 di domenica, la circolazione ferroviaria sulla direttrice nord-sud sarà interrotta per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte al Pino. Lo storico cavalcavia dell’Ottocento, situato nei pressi della stazione di Campo di Marte, sarà rimosso per far posto a una struttura moderna il cui completamento è previsto per settembre 2026. La Prefettura di Firenze, a seguito di un vertice con Rfi, ha stabilito un piano di emergenza che spaccherà in due i collegamenti: i treni dell’Alta Velocità e i regionali provenienti da sud termineranno la corsa a Campo di Marte, mentre quelli provenienti da nord faranno capolinea a Firenze Rifredi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

