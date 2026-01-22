Chris Noth ha recentemente condiviso chiarimenti sul suo rapporto con Sarah Jessica Parker, attrice nota per aver interpretato Carrie Bradshaw in

La star della serie televisiva è tornato a parlare del suo rapporto con l'interprete di Carrie Bradshaw dopo il suo allontanamento. Chris Noth ha confermato che la sua amicizia con Sarah Jessica Parker si è conclusa a causa della sua reazione alle accuse di aggressione sessuale nei confronti dell'attore. Ospite del podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, Noth ha fornito la propria versione. Secondo l'attore, Sarah Jessica Parker non l'avrebbe contattato per ascoltare la sua versione dei fatti prima di diffondere una dichiarazione pubblica a sostegno delle accusatrici. Nel 2021, Chris Noth era stato accusato di aggressione sessuale da tre donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sex and the City, Chris Noth: "Ecco perché io e Sarah Jessica Parker non siamo più amici"

Chris Noth si giustifica per la frecciata a Sarah Jessica Parker: "Era sarcasmo"Chris Noth ha chiarito le recenti dichiarazioni rivolte a Sarah Jessica Parker, spiegando che si trattava di sarcasmo.

"Fottiti, SJP!": Chris Noth non si trattiene dopo il Golden Globe a Sarah Jessica ParkerChris Noth, noto per il suo ruolo in Sex and the City, ha recentemente commentato in modo diretto su Instagram, criticando il successo di Sarah Jessica Parker dopo il Golden Globe.

