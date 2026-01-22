La proposta di introdurre una settimana scolastica più breve ha suscitato un acceso dibattito tra studenti e istituzioni. Recentemente, un referendum tra gli studenti ha evidenziato una lieve preferenza per il mantenimento del calendario attuale, evidenziando le difficoltà legate ai trasporti e alle organizzazioni. La questione, al centro di discussioni anche all’interno dell’ambiente agricolo, rimane aperta, riflettendo le diverse esigenze e opinioni sulla riforma del sistema scolastico.

LA PROTESTA. Un referendum tra la componente studentesca ha visto prevalere (di poco) i no alla settimana corta. Il dirigente: cambiamento nato proprio da continue richieste di uscita anticipata il sabato. C’è dissenso da parte della componente studentesca dell’Iis «Rigoni Stern» (l’agrario) dopo la recente approvazione della cosiddetta «settimana corta» a partire dall’anno scolastico 20262027. Al centro della contestazione l’esito della consultazione online. Tra gli studenti che hanno partecipato al voto, il NO (49,16%) ha superato il SÌ (47,27%). Nonostante ciò, la decisione finale è arrivata, basandosi sui voti favorevoli di genitori e personale scolastico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Settimana corta, polemica all’Agrario, gli studenti: «Difficoltà con i trasporti»

All’agrario di Villareia una settimana contro il bullismo: appuntamenti e percorsi per riflettere e responsabilizzare gli studentiDal 15 al 19 dicembre, l’istituto agrario di Villareia organizza una settimana dedicata alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Leggi anche: Settimana corta a scuole, Ara: “Ora serve riorganizzare i trasporti”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Commento all'articolo Piano urbanistico polemica La rabbia di ingegneri e architetti Il Comune non ci ha consultati.

Il caso settimana corta. Al Savoia Benincasa i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottanoProteste nell’istituto che comprende licei e istituto tecnico. Al Podesti è realtà, al Corridoni Campana di Osimo marcia indietro dopo le lamentele. msn.com

Un referendum tra la componente studentesca ha visto prevalere (di poco) i no alla settimana corta. Il dirigente: cambiamento nato proprio da continue richieste di uscita anticipata il sabato. x.com

METALMECCANICI, CONTRATTI PER 20 MILA ADDETTI. FIM FIOM UILM “SETTIMANA CORTA IL MOMENTO E’ ORA” Duecento delegate e delegati sindacali metalmeccanici si sono riuniti oggi al Centro Sociale PiGal per lanciare il rinnovo di 80 contratti - facebook.com facebook