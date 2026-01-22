sete di inverno

In questa ottava puntata di Salotto Bianco, grazie ad Acqua San Bernardo, esploriamo Oro Bianco, una mostra permanente dedicata agli sportivi valtellinesi e alle discipline invernali. Un luogo che celebra la tradizione sportiva della regione, offrendo uno sguardo approfondito sulla storia e le imprese di atleti locali. Un’occasione per conoscere più da vicino il patrimonio sportivo della Valtellina e la passione per l’inverno.

In occasione della ottava puntata di Salotto Bianco, grazie ad Acqua San Bernardo, abbiamo scoperto un posto davvero speciale! Si chiama Oro Bianco, una esposizione permanente dedicata ai grandi sportivi valtellinesi e alle discipline invernali. Immersi tra i ricordi e oggetti che hanno segnato le imprese di grandi campioni come Tomba e Compagnini, la prima medaglia d'oro invernale di Nino Bibbia, abbiamo incontrato i ragazzi della nazionale di short track Pietro Sighel e chiacchierato con il portabandiera Federico Pellegrino e Antonio Biella, direttore generale di Acqua San Bernardo. Buona visione e ascolto!.

La seteL'articolo esplora temi di attualità e riflessione, tra dubbi sul futuro e sfide quotidiane.

L’OR ha sete di punti. Ma a Pordenone sarà duraL’Olimpia Regium affronta una trasferta impegnativa a Pordenone nella terzultima giornata d’andata di Serie A2 Elite.

