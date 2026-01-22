Sesto San Giovanni la lunga marcia verso il voto | chi sono i possibili candidati sindaco

A Sesto San Giovanni, la corsa per le prossime amministrative si sta delineando con alcuni nomi chiave. Dopo quindici anni di assenza, torna alla ribalta il possibile candidato del centrosinistra, Paola Morsiani, nota per aver diretto il commissariato di via Fiume. La competizione politica si prepara a un nuovo capitolo, con i candidati che si fanno avanti per rappresentare la città in vista delle elezioni.

Sesto San Giovanni, 22 gennaio 2026 – A volte ritornano. Così, dopo quindici anni, nel toto nomi dei candidati sindaco per il centrosinistra, spunta quello di Paola Morsiani, che per anni ha guidato il commissariato di via Fiume. Il suo profilo era venuto fuori già nel 2011, in piena inchiesta sul Sistema Sesto. Bandiera di legalità per ruolo e statura morale, segnale di discontinuità dopo lo scandalo giudiziario, ma non solo: avrebbe dovuto ricomporre un Pd che vedeva una spaccatura tra oldriniani (che puntavano su Monica Chittò, eletta nel 2012) e penatiani (che si ritrovavano più nella figura di Chiara Pennasi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

