Sessant’anni di fumetto | Manara vita e immaginario nel documentario di Valentina Zanella

Il documentario di Valentina Zanella offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera di Manara, figura di rilievo nel mondo del fumetto italiano. In occasione della rassegna “Il Cinema d’autore” al Cinepalace, giovedì 22 gennaio, si esplora il percorso artistico e personale di uno dei più influenti illustratori italiani, celebrando sessant’anni di creatività e innovazione nel campo del fumetto.

La rassegna “Il Cinema d’autore” prosegue il suo percorso al Cinepalace dedicando la serata di giovedì 22 gennaio a un’icona della creatività italiana. Protagonista del nuovo appuntamento settimanale è “Manara”, il documentario diretto da Valentina Zanella, che sarà presente in sala per.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Fumetti, all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni Leggi anche: Fumetti, domani all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Il fumetto di una volta e il suo spazio nel mondo tecno-globale; Super Eroi Classic: un vero fenomeno editoriale; Cinema d'Autore - gennaio e febbraio 2026; I 7 migliori fumetti e graphic novel del 2025. TELE ONE. . : : " , " “Un evento eccezionale, che non si registrava da almeno sessant’anni”. È il bilancio tracciato dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, sul ciclone “ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.