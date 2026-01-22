Il Servizio Civile a Benevento è stato al centro di recenti polemiche a causa dell’utilizzo dei giovani in mansioni non previste, generando il rischio di revoca dei fondi. Questa situazione solleva interrogativi sulla reale funzione del servizio e sull’adeguatezza delle attività svolte, evidenziando la necessità di un’implementazione più coerente con gli obiettivi di cittadinanza e formazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Servizio Civile dovrebbe essere una palestra di cittadinanza. A Benevento, invece, rischia di passare alla storia come un ufficio di collocamento improprio. Con tanto di ispezione, revoca dei fondi e una figuraccia istituzionale difficile da archiviare. Ad intervenire sul caso è Luigi Scarinzi, capogruppo di Sannio Libero, che prende atto della revoca del finanziamento destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni reclutati tramite bando nazionale dal Comune di Benevento. Secondo quanto rilevato dal Governo dopo un’ispezione, non sarebbero state rispettate alcune regole del bando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizio Civile, il caso al Comune di Benevento: giovani utilizzati in altre mansioni, fondi revocati

