La Serie B nazionale prosegue con un andamento vario: dalla rimonta sfiorata di Consultinvest alla sconfitta di Roma contro la Luiss. Ceccarelli commenta:

La sconfitta a Roma contro la Luiss non ha lo stesso sapore amaro dello stop nel derby casalingo con Fabriano. La Consultinvest ha venduto cara la pelle contro una formazione solida e attrezzata che ha sogni di promozione. Nei minuti finali ai pesaresi è mancata la lucidità e la freddezza per firmare il super colpaccio. Coach Gabriele Ceccarelli è orgoglioso dei suoi ragazzi (foto Delfino), dell’atteggiamento, dell’approccio e del cuore di una squadra che non molla mai: sotto anche di 20 punti, i suoi hanno reagito, recuperato, agganciato e superato. Poi la benzina è terminata. "Ho la fortuna di allenare una squadra che fa partite di questo tipo – dice Ceccarelli –: sotto 29-9 non si è disunita, né arresa e ha rimontato fino al +1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B naZIONALE: dal meno 20 al piu’ 1 a roma. Consultinvest, rimonta sfiorata. Ceccarelli: "Ragazzi splendidi»

Leggi anche: Serie B Nazionale. Consultinvest: sorpresa Sgarzini: "Un anno così non me lo aspettavo»

Meta Catania, rimonta epica solo sfiorata: la L84 passa al PalaCataniaLa Covei Meta Catania Bricocity conclude il 2025 con una sconfitta al PalaCatania, in un match caratterizzato da una rimonta che, pur rimanendo solo sfiorata, ha mostrato impegno e determinazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mini raduno a Roma dal 26 al 28 gennaio con atleti Under 22 di Serie B Nazionale. I convocati del CT Banchi; FIP, i provvedimenti disciplinari della Serie B Nazionale 2025/26 - 22^ giornata; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 22^ giornata; Serie B Nazionale Girone A, vincono le prime tre. Conti, di Agrigento, ne mette 37.

Italbasket, Banchi e il raduno con atleti Under 22 di Serie B NazionaleProsegue il lavoro capillare sul territorio intrapreso dal CT Luca Banchi e dal suo staff tecnico. Da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio si svolgerà a Roma, presso le strutture ... pianetabasket.com

Mini raduno a Roma dal 26 al 28 gennaio con atleti Under 22 di Serie B Nazionalemini raduno che coinvolgerà 16 atleti Under 22 provenienti dal Campionato di Serie B Nazionale. Una nuova occasione per lavorare a stretto contatto con alcuni giocatori ... ilmetropolitano.it

Bentornato a casa, Gabri #FuoriGliArtigli | Lega Nazionale Pallacanestro #SerieA2OldWildWest | #LaNostraPassione - facebook.com facebook