sergio marullo di condojanni nuovo ceo di angelini pharma

Angelini Pharma ha comunicato la nomina di Sergio Marullo di Condojanni come nuovo amministratore delegato. Questa scelta mira a rafforzare la direzione strategica dell’azienda e a sostenere i suoi obiettivi di crescita nel settore farmaceutico. Laureato e con una consolidata esperienza nel settore, Marullo di Condojanni si prepara a guidare l’azienda verso nuove sfide e opportunità di sviluppo.

Angelini Pharma ha annunciato la nomina di Sergio Marullo di Condojanni come nuovo amministratore delegato. Il manager dal 2020 ricopre la carica di ceo di Angelini Industries dal 2020: continuerà a svolgere tale ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica della multinazionale italiana, attiva nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo. Jacopo Andreose, che ha guidato Angelini Pharma fino alla fine del 2025, entrerà a far parte del cda di Angelini Holding e diventerà senior advisor del cda di Angelini Pharma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

