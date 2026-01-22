Sequestrata a Patrica una porzione di autolavaggio per gestione illecita dei reflui

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale hanno sequestrato a Patrica una porzione di autolavaggio per sospetta gestione illecita dei reflui. L'intervento si inserisce in un'attività di controllo finalizzata a tutelare l’ambiente e a contrastare pratiche abusive nel settore. L’operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire il rispetto delle norme ambientali e la tutela del territorio.

Nei giorni scorsi, militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone hanno sequestrato una porzione di un impianto di autolavaggio ubicato nel comune di Patrica (FR), nell’ambito di un’attività di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Orzinuovi, gestione illecita dei rifiuti: sequestrata un'azienda e 90 tonnellate di bancali di legno Gestione illecita di rifiuti: assoluzione per il responsabile dell’autolavaggio di AvellinoIl Tribunale di Avellino ha assolto un cittadino straniero accusato di illeciti ambientali riguardanti la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di un autolavaggio nella località Valle. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Sequestrato un autolavaggio: scaricava acque reflue nel terrenoDenunciato il titolare, che rischia rischia l’arresto da due mesi a due anni o un’ammenda da 1.500 euro e 10.000 euro ... ciociariaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.