L’Avv. Angelina Serino è stata nominata presidente del Comitato per il SÌ al referendum nella provincia di Benevento. La sua nomina è stata annunciata da Forza Italia, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e informare i cittadini sull’importanza della consultazione referendaria. La sua esperienza e impegno rappresentano un contributo significativo nel contesto della campagna referendaria nella provincia.

Referendum: Rubano (FI): nominata l’Avv. Angelina Serino presidente Comitato per SÌ al referendum provincia di Benevento. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento, d’intesa con il segretario regionale, Fulvio Martusciello, ha nominato l’Avv. Angelina Serino presidente del Comitato per il SÌ di Forza Italia per il referendum sulla separazione delle carriere nella provincia di Benevento. “La riforma della giustizia è una battaglia di civiltà che riguarda chiunque creda in un sistema giudiziario più equilibrato e trasparente “. dichiara Rubano. “ La separazione delle carriere non è contro qualcuno, ma a favore dei cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Separazione delle carriere: Serino presidente del Comitato per il SÌ di Forza Italia a Benevento

Separazione delle carriere, il comitato del sì ha un problema: “Lega e Forza Italia non vogliono metterci soldi”Il prossimo giovedì nascerà il comitato unico del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, coordinato da Palazzo Chigi e sostenuto dalla maggioranza.

Leggi anche: “SìParte!”, primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, FI nomina Angelina Serino presidente per il Comitato per il SI nella provincia di Benevento; Angelina Serino, avvocato, e' il presidente del Comitato per il Si' di Forza Italia.

Separazione delle carriere, quando anche la sinistra e una parte della magistratura la ritenevano una riforma possibileDalle parole di ex ministri ai dibattiti parlamentari, fino alle prese di posizione interne alla stessa magistratura: negli anni il tema della separazione tra giudici e pubblici ministeri è stato disc ... 7giorni.info

Giustizia: separazione delle carriere ovvero rinascita della P2L’ultima del ministro Carlo Nordio è quella di vietare ai magistrati che si esprimono per il No alla riforma costituzionale della Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere, di fare ri ... articolo21.org

Separazione delle carriere: oltre il 60% è d’accordo! La separazione delle carriere non è una vendetta contro la magistratura, ma una riforma di civiltà giuridica. Giudici davvero terzi e pubblici ministeri con un ruolo distinto: più equilibrio, più garanzie, più giusti - facebook.com facebook

#GiuliaBongiorno sulla riforma del CSM e la separazione delle carriere dei magistrati in risposta alla relazione del Ministro Nordio sull'amministrazione della giustizia. x.com