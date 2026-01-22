Sentimental Value recensione | l’opera più bergmaniana di Joachim Trier per uno dei migliori film dell’anno

Sentimental Value, diretto da Joachim Trier, si distingue come una delle sue opere più autentiche, esplorando un dramma familiare con intensità e delicatezza. Il film combina una narrazione intima a una riflessione sull’arte, offrendo uno sguardo profondo sui valori e le emozioni umane. Un’opera che si inserisce tra le migliori dell’anno, caratterizzata da un approccio sobrio e riflessivo, tipico dello stile bergmaniano.

Il norvegese Joachim Trier realizza una delle sue opere più riuscite raccontando un dramma familiare intimo che è anche una profonda riflessione sull'arte. Al cinema. La famiglia, l'arte e l'amore si intrecciano in quel gioco di specchi che è Sentimental Value, opera più "bergmaniana" di Joachim Trier. E la figura di Gustav Borg, regista alle prese con un ultimo film dopo 15 anni di silenzio, interpretato da un eccelso Stellan Skarsgård, non può non farci pensare al Bergman più autobiografico. Infedele, incostante, egocentrico, ossessionato dallo spettro del suicidio della madre, il cineasta fonde grandezza e tormento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sentimental Value, recensione: l’opera più bergmaniana di Joachim Trier per uno dei migliori film dell’anno Leggi anche: Rental family tiff il film di Brendan Fraser emoziona e conquista come uno dei migliori drammi dell’anno Leggi anche: Robert pattinson tenta di conquistare zendaya in uno dei film più attesi dell’anno Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Sentimental Value. La recensione del film di Joachim Trier; Sentimental Value, tra cinema e vita: il film da non perdere prima degli Oscar – Recensione; Sentimental Value: le mura domestiche dell’animo | Recensione; Sentimental Value – la recensione in anteprima del nuovo film di Joachim Trier. Sentimental Value, recensione: l’opera più bergmaniana di Joachim Trier per uno dei migliori film dell’annoIl norvegese Joachim Trier con Sentimental Value realizza una delle sue opere più riuscite raccontando un dramma familiare intimo che è anche una profonda riflessione sull'arte. Al cinema. movieplayer.it Sentimental Value, la spiegazione del finale: cosa significa quella scena finale del filmScopri il finale di Sentimental Value: il significato dell’ultima scena, il film di Gustav e il legame ritrovato con le figlie. cinefilos.it OGGI, Giovedì 22, alle ore 18,30 e alle 21,00 "SENTIMENTAL VALUE" di Joachim Trier Nora (nome ricorrente nella drammaturgia internazionale) è un'attrice di teatro che soffre di attacchi di panico ogni volta che deve entrare in scena. Ha una relazione con u - facebook.com facebook “Se vi piace recitare in modo impeccabile, questo è il film che fa per voi”. (Paul Thomas Anderson) “Sentimental Value” di Joachim Trier con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas e Elle Fanning arriva nei cinema italiani il 22 gennaio. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.