Sentimental Value – Lo straordinaria performance di Stellan Skarsgård in un dramma familiare di intensa vulnerabilità

Sentimental Value è un dramma familiare che mette in luce la straordinaria interpretazione di Stellan Skarsgård nei panni di Gustav. La sua performance, caratterizzata da intensi momenti di vulnerabilità e da una presenza silenziosa ma potente, si distingue per la profondità emotiva e l’autenticità. Il film offre uno sguardo autentico sulle dinamiche familiari, evidenziando la capacità dell’attore di trasmettere sentimenti complessi con sobrietà e naturalezza.

Allo Stellan SkarsgårdGustav di Sentimental Value, oltre a una dozzina di primi piani impressionanti e silenziosi, che stenderebbero tre quarti del star system maschile cinematografico del Novecento, si deve una battuta epocale in questi tempi grami di cinema standardizzato e serializzato: "Non si scrive Ulisse (di Joyce, ndr) giocando a calcetto e occupandosi dell'assicurazione dell'auto". Insomma, Gustav è un artista vampiro, egomaniacalmente demodé, donnaiolo (con classe), regista cinematografico oramai anziano, probabilmente al suo ultimo film. Gustav è anche stato (soprattutto?) un padre assente.

