Semestre aperto la ministra Bernini è soddisfatta | Siamo al completo

Il semestre aperto in medicina è stato completato, secondo quanto dichiarato dalla ministra Bernini, che si mostra soddisfatta del risultato. La graduatoria è ora interamente coperta e i posti ancora disponibili sono stati assegnati dopo il primo ciclo di immatricolazioni iniziato l’8 gennaio. Questo consente di chiudere la fase di iscrizioni, garantendo la copertura delle risorse disponibili e la regolare avvio delle attività didattiche.

La graduatoria di medicina è stata "tutta completata" e risulta ora interamente coperta, sulla base dei posti ancora disponibili dopo un primo giro di immatricolazioni iniziato l’8 gennaio. Si è conclusa così, quindi, la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto. Una riforma, questa, che "non è un colpo di teatro", ha rivendicato la ministra Anna Maria Bernini (foto), ma "una scelta politica" applicata con "responsabilità e trasparenza". Le assegnazioni di questa seconda fase si aggiungono ai circa 19mila studenti già iscritti. Nel dettaglio, sono in totale oltre 17mila gli aspiranti dottori immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

