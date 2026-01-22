Nella città di Eastbourne, sulla costa dell’East Sussex, è stata segnalata una spiaggia invasa da patatine surgelate e cipolle, un episodio insolito e preoccupante. Questo fenomeno ha suscitato l’attenzione degli ambientalisti, che evidenziano i rischi legati all’inquinamento e alla gestione dei rifiuti. Di seguito, vengono analizzati i dettagli dell’accaduto e le possibili cause di questo singolare evento.

I residenti della città di Eastbourne, sulla costa dell’East Sussex, in Inghilterra, hanno vissuto un fatto surreale. Come riportato dalla Bbc, la spiaggia di Falling Sands – nota località turistica – è stata invasa di patatine surgelate e cipolle. Tutto è iniziato lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando la spiaggia ha iniziato a colorarsi di bianco. Joel Bonnici, un residente nella zona, ha dichiarato alla Bbc che “Falling Sands sembrava essere diventata una spiaggia caraibica”. In realtà, il colore era dovuto al fitto strato di patatine e cipolle che ricoprivano la sabbia. Ma da dove arrivavano i sacchi di cibo congelato? Come spiegato su Facebook dall’associazione ambientalista locale Plastic Free Eastbourne, il disastro è stato causato dalla caduta in mare di 16 container che si trovavano a bordo della nave da carico Baltic Klipper. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembrava di stare ai Caraibi”: spiaggia invasa da patatine surgelate e cipolle, ecco come è stato possibile (e perché il motivo preoccupa gli ambientalisti)

Una spiaggia inglese sommersa da patatine e cipolle. Gruppo ambientalista cerca volontari per ripulirlaUn gruppo ambientalista di Eastbourne ha lanciato un appello per volontari, invitandoli a partecipare alla pulizia di una spiaggia locale, ricoperta da patatine fritte crude, cipolle e relativi sacchetti.

Il caso della spiaggia invasa dalle patatine fritte: da dove arrivanoUna spiaggia in Inghilterra è stata recentemente coperta da migliaia di confezioni di patatine fritte surgelate e cipolle in plastica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sembra IA - Il Tascabile; La campagna Svelto Concentrato Titanium con Christian Vieri e Costanza Caracciolo; Il judo scoperto a 17 anni è diventato una parte importantissima della mia vita; In Emilia-Romagna c’è il borgo rinchiuso dentro un castello: sembra di stare all'interno di un film.

Atalanta, Palladino: Un mese fa sembrava impossibile stare sulla sinistra della classificaIl tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni. Siete tornati nella parte sinistra ... tuttomercatoweb.com

Ischia, la testimonianza: Sembrava di stare nel Far WestPaura e shock a Forio d'Ischia dopo la sparatoria di ieri pomeriggio, che ha causato 3 vittime e una ferita grave. Nel servizio la voce di un testimone: Scene incredibili, sembrava il Far West ... rainews.it

Stamattina sembrava di stare alla Bombonera per il match sul campo 6 tra Luciano #Darderi e Sebastian Baez, diventato ormai un “clasico”. L’azzurro ha dovuto lottare ancora con qualche problemino fisico, ma ha raggiunto il terzo turno agli #AusOpen, egua x.com

Stazione del Treno “Gemelli”. Era stata sistemata e fino a qualche tempo fa sembrava davvero di stare in Europa. Pendolari e cittadini che finalmente non dovevano più sentirsi umiliati di prendere un mezzo pubblico. Ebbene è durata pochissimo. Piano piano - facebook.com facebook