Selena Gomez la gaffe di Martin Short al matrimonio | Le ho quasi danneggiato la torta nuziale
Selena Gomez ha recentemente condiviso un episodio divertente legato al matrimonio di Martin Short, suo collega in
La star di Only Murders in the Building ha raccontato di aver quasi rovinato il giorno più importante della vita della sua co-star nella serie televisiva. Martin Short è stato ospite dell'ultima puntata dello show di Jimmy Kimmel e ha raccontato un aneddoto sul matrimonio dell'amica e collega Selena Gomez con Benny Blanco. La star di Only Murders in the Building era tra gli invitati insieme a Steve Martin. Il matrimonio si è svolto in California ed era tutto perfetto e bellissimo secondo le parole di Martin Short nel talk show di Jimmy Kimmel. Tuttavia, Short è stato protagonista di un momento imbarazzante che ha rischiato di rovinare la torta nuziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
