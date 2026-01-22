Segreti di famiglia 3 replica puntata 22 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 22 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ihsan, padre di Meltem, una delle ragazze liberate dalla casa a Beykoz, viene ucciso in casa sua dopo una colluttazione. Ilgaz ascolta le dichiarazioni della moglie Dane, della figlia Meltem e del figlio minore Atilla. Il figlio maggiore, Cengiz, tossicodipendente, è apparentemente scomparso. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 49 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

