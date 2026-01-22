Se in famiglia ci sono stati casi di distrofia muscolare i miei figli sono a rischio?

Se nella sua famiglia sono presenti casi di distrofia muscolare, è importante consultare un genetista per valutare il rischio di trasmissione ai figli. La consulenza genetica permette di analizzare l’ereditarietà e di individuare eventuali test diagnostici o preventivi. In questo modo, si può ottenere un’informazione accurata e personalizzata per capire meglio la situazione e le possibilità future.

Salve dottore, prima di cercare una gravidanza vorrei capire una cosa che mi preoccupa. Nella mia famiglia, da parte di mio padre, ci sono casi di distrofia muscolare che hanno portato alla morte. Si tratta dei due fratelli maschi di mio padre (mio padre è sano). Mia zia, sorella di mio padre, ha avuto due figli maschi (entrambi con la distrofia) e una figlia portatrice sana. Quindi vorrei capire: essendo figlia di un uomo sano però con nonna, zia e cugina (da parte di mio padre) portatrici, io posso avere lo stesso problema? Devo fare una consulenza genetica prima del concepimento?

